Oberliga-Spiele abgesagt FC 08 Villingen kann in diesem Jahr nicht mehr jubeln

Der Württembergische Fußball-Verband hat am Donnerstagvormittag erklärt, dass der Entschluss, die Oberliga nicht im Dezember fortzuführen, natürlich sehr eng mit den Ergebnissen der Bund-Länder-Konferenz steht. Und weiter heißt es in der WFV-Veröffentlichung: "Mit Blick auf die beachtlichen Staffelgrößen in einigen Ligen unseres Verbandsgebietes war es erforderlich, keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen, um sich die Möglichkeit offen zu halten, im Idealfall in diesem Jahr noch einige Spiele auszutragen. Denn unverändert hat oberste Priorität, den Vorgaben der Spielordnung Rechnung zu tragen. Das heißt, soweit rechtlich möglich und zumutbar vollständige Meisterschaftsrunden mit Hin- und Rückspielen zu absolvieren. In Staffeln mit entsprechenden Mannschaftszahlen kommen deshalb auch Spiele bereits im Januar in Betracht, sollten Lockerungen beschlossen werden, die dies rechtlich ermöglichen."

Die Oberliga-Spielkommission will nun zeitnah Perspektiven für die Fortsetzung des Spielbetriebs entwickeln. Dies aber vor dem Hintergrund, dass es nach wie vor unsicher bleibt, wann und unter welchen Voraussetzungen der Spielbetrieb in der Oberliga wieder aufgenommen werden kann. "Nun haben wir mit der Verlängerung des Lockdowns Klarheit und werden einen sinnvollen Weg finden, um die Spielzeit 2020/21 sportlich gerecht werten zu können", erklärt Harald Müller, Vorsitzender des WFV-Verbands-Spielausschusses und der Oberliga-Spielkommission.