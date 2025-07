1 In der MS Technologie-Arena beginnt am Freitag (19 Uhr) für den FC 08 gegen Reutlingen die neue Oberliga-Saison. Foto: Marc Eich Nach dem 4:1-Mutmacher gegen Balingen startet der FC 08 am Freitag (19 Uhr) gegen Reutlingen in die Saison. Fans können Dauerkarten erwerben.







Link kopiert



Sabine Porsch, welche die Hauptkasse beim FC 08 leitet, bietet in dieser Woche zwei Vorverkaufstermine an. Und zwar am Mittwoch, 30. Juli, von 9.30 bis 11.30 Uhr – außerdem am Donnerstag, 31. Juli, von 17.30 bis 19.30 Uhr. Die Tickets gibt es jeweils an der Hauptkasse in der MS Technologie-Arena.