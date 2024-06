1 Heiß her ging es zwischen Calcio Leinfelden-Echterdingen und dem FC Auggen. Foto: Eibner/Hess

Oberliga-Aufstieg verpasst. Der FC Auggen verliert das Rückspiel bei Calcio Leinfelden- Echterdingen mit 1:2. Die U21 des FC 08 Villingen wird also in der Oberliga-Saison 2024/25 auf Leinfelden treffen.









Nach dem Spiel spricht Auggens Sportchef Björn Giesel von einem Skandal. Was vor der Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg noch unmöglich schien, wäre beinahe eingetreten. Ein erneut großartig kämpfender FC Auggen musste sich den Gastgebern erst in der Nachspielzeit geschlagen geben. Was für ein Drama!