Das war nichts für schwache Nerven. Der FC Holzhausen lag zur Halbzeit 0:3 hinten gegen Mitaufsteiger Mutschelbach. Doch dann ging es erst richtig los.















Zwei Gesichter zeigte der FC Holzhausen am Samstag. Ähnlich wie bei der deutschen Nationalmannschaft tags zuvor lief 45 Minuten gegen den ATSV Mutschelbach gar nichts zusammen, die Gastgeber zeigten die schlechteste Halbzeit seit dem Aufstieg in die Oberliga. Doch die zweiten 45 Minuten versöhnten die Fans.

Erste Halbzeit

Es geht schlecht los für den FC Holzhausen. Nach verteiltem Spiel und zwei mehr oder weniger gefährlichen Abschlüssen hüben (Pascal Schoch und Janik Michel) wie drüben (zweimal Dennis Klemm) verliert Fabio Pfeifhofer den Ball zentral vor dem Sechzehner, Lukas Lindner bedient Jonas Malsam – und der schießt nach einer knappen Viertelstunde überlegt zum 0:1 ein. Dieser Schock wirkt lähmend auf das Spiel der Hausherren, Mutschelbach nutzte das aus, zeigte sich überlegen auf dem grünen Rasen. Dann verletzt sich bei den Gästen Christoph Batke früh (24.). Auf den ersten Blick eine schlechte Nachricht für Mutschelbach, in der Nachbetrachtung jedoch ist dieser Verlauf gar nicht so schlecht, denn für Batke kommt Tobias Stoll ins Spiel. Der wird acht Minuten später im Strafraum angespielt, nimmt mit den Ball mit der Brust an und schießt ihn aus der Drehung volley zum 0:2 ins Tor. Für Holzhausen kommt es noch schlechter, weil der Schiedsrichter kurz vor der Halbzeit ein Foul an Pascal Schoch nicht ahndet, er lässt weiterspielen, und wiederum Tobias Stoll geht auf und davon, geht an Marcel Sieber vorbei und schießt das 0:3. Schlechter kann es nicht laufen.

Zweite Halbzeit

Und besser kann eine zweite Halbzeit nach 0:3-Rückstand nicht beginnen: Pascal Schoch bricht schon nach drei Minuten den Bann und erzielt das 1:3. Und schon drei Minuten später klingelt es erneut. Janik Michel zieht ab, trifft den Pfosten, und Luca Pantel haut den Nachschuss zum 2:3 ins Netz. Danach verteidigt Mutschelbach mit Mann und Maus – und manchmal auch mit unfairen Mitteln. Die Fouls häufen sich, die Auswechslungen auch, die Gastgeber rennen an, aber ein wenig rinnt die Zeit davon, bis fünf Minuten vor Schluss doch das 3:3 durch Carlos Antonio Konz fällt. Erleichtert, aber nicht zufrieden sind die Gastgeber, die unter der Woche in Villingen fast Tabellenführer geworden wären, damit – sie suchen in den letzten Minuten einen Weg, die drei Punkte unter Dach und Fach zu bekommen, doch auch Kevin Müller findet den Weg nicht ins Ziel. Nach sieben Minuten Nachspielzeit sind die Mutschelbacher froh, den einen Punkt auf dem Konto verbuchen zu können. Wer hätte das zur Halbzeit gedacht.

FC Holzhausen – ATSV Mutschelbach 3:3 (0:3)

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Sven Ramic, Luca Panel, Andrej Schlecht, Carlos Antonio Konz, Marcel Sieber, Oliver Grathwol, Nils Schuon, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Janik Michel.

ATSV Mutschelbach: Dominic Bleich – Florian Henk, Jonas Malsam, Sebastian Weizel, Robin Mörmann, Kai Kleinert, Lukas Lindner, Christian Reuer, Colin Bitzer, Dennis Klemm, Christoph Batke.

Tore: 0:1 Jonas Malsam (13.), 0:2 Tobias Stoll (32.), 0:3 Tobias Stoll (44.), 1:3 Pascal Schoch (48.), 2:3 Luca Pantel (50.), 3:3 Carlos Antonio KOnz (85.).

Zuschauer: 250.

Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Kandern); Assistenten: Ramon Leisinger, Matthias Schoester.