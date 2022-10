FC Holzhausen 27 Freunde aus der „Provinz“ mischen die Fußball-Oberliga auf

Der FC Holzhausen, ein kleiner Verein aus der 12.000-Einwohner-Gemeinde Sulz am Neckar, sorgt als Aufsteiger in der Oberliga für Furore. Nach dem 0:4-Startschuss gegen die Stuttgarter Kickers reihte sich ein Sieg an den anderen. Cheftrainer Pascal Reinhardt stellt dennoch klar, dass das Thema Aufstieg keines ist.