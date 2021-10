1 Der FC 08 Villingen blickt nach vorne. Foto: Eibner

Die Neckarsulmer SU hat 14 Spiele in dieser Saison absolviert. Fünf Siege, vier Unentschieden bei fünf Niederlagen bedeuten aktuell Platz 12. Nun kommt es zum Kräftemessen mit den Nullachtern, die unter der Woche einen Punkt beim SSV Reutlingen holen konnten.

Der FC 08 Villingen will die drei Punkte zu Hause behalten. Die Mannschaft von Trainer Marcel Yahyaijan will sich peux a peux in der Tabelle wieder nach oben arbeiten. Die Zuschauer hoffen auf eine attraktive Partie und viele Tore. Wir sind nahe am Geschehen.

Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Hier geht es zu unserem Liveticker: