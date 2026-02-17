Oberliga Hammer: Überraschung – DFB-Pokal-Spieler verlässt ersten Gegner des FC 08 Villingen
Steven Neupert hat überraschend seinen Vertrag in Neckarsulm aufgelöst. Foto: Eibner-Pressefoto/Luan Bahtijari

Wieder eine überraschende Personalie in der Oberliga BW: Türkspor Neckarsulm, am Samstag erster 08-Gegner in der Restsaison, verkündet den Abgang eines Unterschiedsspielers.

Der Oberliga-Aufsteiger um den Ex-Nullachter Cristian Giles teilt auf Facebook mit: „Der Vertrag von Steven Neupert wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Wir bedanken uns herzlich für deinen Einsatz und dein Engagement im Trikot von Türkspor Neckarsulm und wünschen dir für deine sportliche sowie private Zukunft nur das Beste und weiterhin viel Erfolg.“

 

Viel Erfahrung

Steven Neupert war nicht nur in 17 von 19 Oberliga-Saisonspielen für Neckarsulm im Einsatz, sondern der Routinier war auch ein echter Leistungsträger und Führungsspieler. Der 32-Jährige bestritt über 200 Oberliga-Spiele, spielte zudem für die Sport-Union Neckarsulm im DFB-Pokal.

Im Hinspiel beim 2:0-Coup des Aufsteigers bei Regionalliga-Absteiger Villingen war Neupert einer der auffälligsten Neckarsulmer.

 