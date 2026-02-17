Oberliga Hammer: Überraschung – DFB-Pokal-Spieler verlässt ersten Gegner des FC 08 Villingen

1 Steven Neupert hat überraschend seinen Vertrag in Neckarsulm aufgelöst. Foto: Eibner-Pressefoto/Luan Bahtijari Wieder eine überraschende Personalie in der Oberliga BW: Türkspor Neckarsulm, am Samstag erster 08-Gegner in der Restsaison, verkündet den Abgang eines Unterschiedsspielers.







Der Oberliga-Aufsteiger um den Ex-Nullachter Cristian Giles teilt auf Facebook mit: „Der Vertrag von Steven Neupert wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Wir bedanken uns herzlich für deinen Einsatz und dein Engagement im Trikot von Türkspor Neckarsulm und wünschen dir für deine sportliche sowie private Zukunft nur das Beste und weiterhin viel Erfolg.“