1 Enrico Huss (hier im Pokalspiel gegen Sindelfingen) und der FC Holzhausen marschieren weiter in der Oberliga. Foto: Eibner

Die Erfolgsgeschichte des FC Holzhausen hat ein neues Kapitel. Beim hoch gehandelten CfR Pforzheim zeigen sich Janik Michel und Co. eiskalt.















Der FC Holzhausen überrascht die Konkurrenz in der Oberliga Baden-Württemberg weiter. Insgeheim hatte der 1. CfR Pforzheim gehofft, dass sein 4:0-Sieg beim Freiburger FC am vergangenen Samstag – dort hatte der FC Holzhausen "nur" 3:1 gewonnen – die Wende zum Weg nach oben sein würde, wo sich der Verein vor Saisonbeginn auch sah. Doch Pustekuchen! Beflügelt durch die Erfolge gegen Backnang (4:0), in Bietigheim (4:2), gegen Nöttingen (3:1) und eben in Freiburg wirbelte der FC Holzhausen die Gastgeber nur so durcheinander und holte sich weitere drei Punkte durch einen 5:2-Sieg. Und die ersten zwei Tore gingen auf das Konto des Torjägers vom Dienst: Janik Michels Ausbeute steht jetzt bei 9 Toren aus sechs Spielen.

Erste Halbzeit

Der FC Holzhausen beginnt furios. Schon in der dritten Minute stürmt Pascal Schoch über die linke Seite nach vorn, findet mit seinem Pass Torjäger Janik Michel in der Mitte – und der schiebt eiskalt ein zur Holzhausener Führung. Der CfR versucht sofort, mit wilden Angriffen dieses Missgeschick zu reparieren und steht viel zu offen. Bei einem der gefährlichen FCH-Konter drängt Janik Michel in den CfR-Strafraum ein, und Demarveay Sheron weiß sich nur mit Hilfe eines Fouls zu helfen. Elfmeter. Michel tritt selbst an und lässt sich diese Chance natürlich nicht entgehen. 0:2 nach gerade einmal 16 Minuten. In der Folge steht ein ums andere Mal Hozhausens Keeper Kevin Fritz im Mittelpunkt, doch er lässt keinen Schuss passieren, verhindert mit Glanzparaden den Anschluss. Nach langer Zeit kommt der FC Holzhausen nach 41 Minuten wieder einmal vors Tor der Gastgeber, der wieder zu offen steht, dadurch kann der völlig freie Kevin Müller ohne Probleme zum 0:3 vollenden. Was für eine Halbzeit.

Zweite Halbzeit

Der CfR kommt wie entfesselt aus der Kabine, und Konstantinos Makropoulus erzielt nach scharfer Flanke das 1:3. Die Freude der einheimischen Fans hält nicht lange, denn zwei Zeigerumdrehungen später trifft Fabio Pfeifhofer zum 1:4. Und damit nicht genug. Die eiskalten Holzhausener nutzen die Räume, die die aufgerückten Gastgeber ihnen bieten, und in der 53. Minute ist wieder Pfeifhofer zur Stelle und erhöht auf 1:5. Danach beruhigt sich das Spiel beruhigt etwas. Die Punkte sind verteilt. Und Kevin Fritz wächst weiter über sich hinaus, vereitelt eine sogenannte Hundertprozentige der Pforzheimer per Glanzparade. Nach fleißigen Wechselspielchen holt sich Carlos Antonio Konz in der 89. Minute Gelb-Rot ab, und in der vierten Minute der Nachspielzeit verwandelt Emre Karihmann einen Freistoß nach Handspiel zum Endstand von 2:5. Der FC Holzhausen hat damit nach sechs Spielen starke 15 Punkte auf dem Konto und spielt ganz vorne mit, während die ambitionierten Gastgeber mit sechs Punkten ganz kleine Brötchen backen müssen.

CfR Pforzheim – FC Holzhausen 2:5 (0:3)

CfR Pforzheim: Mateo Drljo – Demarveay Sheron, Maurizio Macorig, Yunus Emre Kahriman, Denis Latifovic, Alexander Götz (46. Stanley Ratifo), Robin Münst (89. Julius Reinbold), Marcel Bahm, Salvatore Varese, Konstantinos Markopoulos, Salvatire Catanzano (58. Wycliff Yeboah).

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Kevin Müller (85. Luca Pantel), Enrico Huss (77. Sven Ramic), Marcel Sieber, Niklas Schäuffele (76. Marc Wissmann), Andrej Schlecht, Carlos Antonio Konz, Nils Schuon, Pascal Schoch (67. Julian Oberle), Janik Michel, Fabio Pfeifhofer.

Tore: 0:1 Janik Michel (3.), 0:2 Janik Michel (16., Foulelfmeter), 0:3 Kevin Müller (41.), 1:3 Konstantinos Markopoulos (46.), 1:4 Fabio Pfeifhofer (48.), 1:5 Fabio Pfeifhofer (53.), 2:5 Yunus Emre Karihmann (90.+4).

Gelb-Rote Karte gegen Carlos Antonio Konz (89.).

Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen); Assistenten: Daniel Fuchs, Sebastian Flegr.