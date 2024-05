1 Manuel Zug, der Co-Trainer des FC Holzhausen, an der Seitenlinie Foto: Eibner-Pressefoto//Silas Schuelle

Der FC Holzhausen holt in Mannheim drei wichtige Punkte und kann so weiterhin auf den Ligaerhalt hoffen. An diesem Sonntag geht es dann mit dem Kellerduell gegen den FC Denzlingen weiter.









FC Holzhausen – VfR Mannheim 0:3 (0:0). Der FC Holzhausen feiert einen unfassbar wichtigen Auswärtssieg gegen den VfR Mannheim und hat so die Chance auf den Ligaerhalt aufrecht erhalten. In der ersten Halbzeit des Spiels gab es zwar keine Tore, es war aber ein sehr umgkämpftes Spiel. „Auch wenn in den ersten 20. Minuten gut reingekämpft haben, war es eine Halbzeitauf Augenhöhe, und es war unfassbar ausgeglichen. Es gab dementsprechen auch kaum Torschüsse“, so der Co-Trainer der Holzhausener, Manuel Zug. Er fügte noch hinzu, dass die Halbzeitpause ein Schlüsselmoment der Partie war: „In der Kabine haben wir uns gesagt, dass es an uns liegt, jetzt und heute abzuliefern.“