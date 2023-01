1 Noah Haller (rechts) wechselt zum FC Holzhausen. Foto: Eibner

Zum Start in die Vorbereitung hat der FC Holzhausen einen Neuzugang und einen Abgang vermeldet.















Der FC Holzhausen ist am Montag in die Vorbereitung gestartet. Cheftrainer und sportlicher Leiter Pascal Reinhardt verkündete nun am heutigen Dienstag, dass Noah Haller von der U21 des FC 08 Villingen zum Oberligisten wechselt. Der Vertrag bei den Villingern wurde aufgelöst und der Defensivspieler unterschrieb am Dienstag in Holzhausen.

2022 war Haller von der U19 des FC Heideheim nach Villingen gekommen. Zuvor hatte der in Oberndorf geborene Akteur bei der U17 der TSG Balingen gespielt.

Gleichzeitig hat Reinhardt aber auch den sofortigen Abgang von Abwehrspieler Sven Ramic verkündet. Der Kroate war 2019 nach Holzhausen gekommen. Der 24-jährige Ramic wird sich wohl Landesligist SG Empfingen anschließen.