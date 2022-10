1 Patrick Peters zog das 08-Trikot aus, gibt nun in Rielasingen die Richtung vor. Foto: Marc Eich

"Das war ein geiles Spiel. Unsere junge Mannschaft hatte über 90 Minuten das Zepter in der Hand. Wichtig war, dass wir auch nach dem frühen Rückstand nach 13 Minuten die Ruhe behalten haben", sprach Routinier Patrick Peters den vielen Youngstern der Rielasinger nach dem vierten Saisondreier ein Sonderlob aus. Klar, dass der Ex-Innenverteidiger der Villinger nun dem Derby am Mittwoch (18.30 Uhr) auf dem Rielasinger Kunstrasen gegen den FC 08 entgegenfiebert. "Das wird für mich ein ganz besonderes Spiel, ich hatte eine schöne Zeit in Villingen", will der Innenverteidiger aber natürlich gegen seinen Ex-Verein die Punkte 15, 16 und 17 einfahren. "Rielasingen hätte sogar noch höher gewinnen können", betont 08-Coach Marcel Yahyaijan, der am Sonntagnachmittag das Duell der beiden Oberliga-Kontrahenten verfolgte.

Stuttgarter Kickers

26 Zähler haben nun die Stuttgarter Kickers, die sich natürlich sehr über den Coup von Patrick Peters und Co. gegen die SG Sonnenhof freuten, nach dem 6:0-Kantersieg im Offenburger Karl-Heitz-Stadion auf dem Konto. "Die klaren Siege geben Sicherheit und Selbstvertrauen, die Mannschaft hat sich auch in Offenburg für einen sehr ordentlichen Auftritt belohnt", sagte Sportdirektor Marc Stein. Die Verfolger aus Göppingen (24 Punkte/4:1 gegen Reutlingen) und Großaspach (23) könnten bald den Anschluss auf das "Überteam" aus Degerloch verlieren. "Die Kickers waren bisher unser stärkster Gegner", war auch OFV-Trainer Sascha Ruf beeindruckt.

FC Holzhausen

Die erste "Minikrise" leistet sich Aufsteiger FC Holzhausen, der nach dem 0:2 in Hollenbach nun seit vier Spielen auf einen Sieg wartet, mit 20 Punkten aber noch den vierten Platz belegt. Das Wort "Krise" macht aber vor allem in Villingen, in Bietigheim und in Freiburg die Runde. "Wir müssen uns das Spielglück wieder erzwingen", weiß Marcel Yahyaijan, dass seine Elf (12./13 Punkte) in den Spielen in Rielasingen (Mittwoch), in Reutlingen (8. Oktober) und gegen Oberachern (15. Oktober) in der Pflicht steht.

(Noch) kein Comeback von Mario Klotz

Ähnlich sieht es nach der 1:3-Niederlage des FSV Bietigheim/Bissingen (8./15) in Ravensburg aus. "Letztlich macht uns auch die personelle Situation zu schaffen", musste sich FSV-Co-Trainer Mario Klotz mit seinen nun 38 Jahren sogar noch einmal auf die Ersatzbank setzen. "Es kam aber noch zu keinem Comeback", sagt und lacht der Ex-Villinger.

Freiburger FC

Unterdessen feierte der Freiburger FC auch im elften Versuch keinen Sieg. 0:1 hieß es im Kellerduell in Neckarsulm. FFC-Trainer Benjamin Pfahler bilanzierte: "Wir haben es heute nicht geschafft, den vielen Ballbesitz in Tore umzumünzen." "Überraschend war für mich dagegen die 1:4-Heimniederlage des SV Oberachern gegen die TSG Backnang", betont Marcel Yahyaijan. "In dieser verrückten Oberliga kann eben jedes Team jeden Gegner schlagen", erwartet Patrick Peters, dass auch am Mittwoch im Derby Kleinigkeiten entscheiden.