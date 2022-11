1 Der Bissinger Nesreddine Kenniche erzielte beim 4:2 gegen Großaspach zwei Tore. Foto: Eibner, Vetter

War dies schon die Vorentscheidung im Titelkampf? Die Stuttgarter Kickers haben nach dem 5:1-Sieg beim FC Nöttingen bereits sieben Punkte Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach. Dies liegt auch an einem Ex-Spieler des FC 08 Villingen. Das war der 19. Oberliga-Spieltag.















"Es war das erwartete Topspiel auf hohem Niveau und mit viel Tempo. Großaspach konnte unserer Spielfreude, besonders in der zweiten Halbzeit, nichts entgegensetzen", freute sich der ehemalige 08-Stürmer Mario Klotz über den 4:2-Erfolg "seines" FSV Bietigheim-Bissingen gegen den Tabellenzweiten vom Sonnenhof. 458 Zuschauer waren in der Bietigheimer Waldstraße dabei. Bissingen (3.) hat nun nur noch sieben Punkte Rückstand auf Großaspach. "Bietigheim hat eine gute Mannschaft, besonders in der Offensive", denkt 08-Coach Marcel Yahyaijan da vor allem an Torjäger Nesreddine Kenniche, der gegen Sonnenhof seine Treffer Nummer 14 und 15 markierte.

Der heiße Kampf um den Klassenerhalt

Der Villinger Übungsleiter geht davon aus, dass Hollenbach die Punkte vom Mutschelbach-Spiel gutgeschrieben bekommt. "Dann würden zwischen dem Tabellensechsten aus Mutschelbach (29) und dem 15. aus Backnang (21) nur acht Zähler liegen", rechnet der 30-Jährige mit einem bis zum 34. Spieltag heißen Kampf um den Klassenerhalt. In diesem Rennen haben der 1. FC Rielasingen-Arlen (12./22) mit dem 3:1 im Südbaden-Duell beim SV Oberachern und der Offenburger FV (16./19) mit dem überraschenden 3:1 beim FV Ravensburg ihre Ausgangslage verbessert. Dagegen musste der FC Holzhausen (7./27) gegen Schlusslicht Freiburg mit einem 1:1 zufrieden sein. Beim Aufsteiger beendet der FC Villingen am Samstag (14 Uhr) mit einem Derby das Fußballjahr 2022.

Souveräne Kickers

Unterdessen ziehen die Kickers an der Spitze fast einsam ihre Kreise. Coach Mustafa Ünal sagte nach dem 5:1 vor gut 1000 Zuschauern in Nöttingen: "Ich bin froh, dass wir dieses schwere Spiel so deutlich gewonnen haben." Die Degerlocher blieben damit im zwölften Spiel in Serie ungeschlagen.