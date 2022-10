1 4994 Zuschauer sahen jubelnde Kickers-Spieler. Foto: Eibner, Marciglianoss

"Die Kickers spielen in einer anderen Liga", überraschte 08-Coach Marcel Yahyaijan das 3:0 des Spitzenreiters bei der SG Großaspach nicht. Das war der 15. Oberliga-Spieltag.















Link kopiert

Acht Oberliga-Siege hintereinander, nach dem verdienten Dreier vor 4994 Zuschauern bei der SG Sonnenhof Großaspach sechs Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger – es läuft rund bei den Stuttgarter Kickers. Sportdirektor Marc Stein betont: "Wir können uns nur selbst im Weg stehen." Trainer Mustafa Ünal will sich aber längst noch nicht zur Meisterschaft gratulieren lassen. "Auf keinen Fall, das war noch lange keine Vorentscheidung", sagt der Coach der Degerlocher. "Das war vielleicht noch keine Vorentscheidung. Aber die Kickers werden es machen", ist sich Marcel Yahyaijan sicher. Der Villinger Trainer geht zudem davon aus, dass Großaspach nach 34 Spieltagen den zweiten Rang belegt.

SG Sonnenhof Großaspach

Damit wär der Regionalliga-Absteiger sicher zufrieden. "Ich habe wahrlich keine Mannschaft gesehen, die drei Tore schlechter war, ich bin extrem stolz auf mein Team, das den Kickers einen großen Kampf geboten hat", war SG-Coach Evangelos Sbonias mit der Leistung seiner Mannen im Oberliga-Hit durchaus zufrieden.

FC Holzhausen

Der FC Holzhausen bleibt das Comeback-Team der Oberliga. In der zweiten Halbzeit machten die Holzhauser im Spitzenspiel beim 1. Göppinger SV (1:1) wieder einen Rückstand wett. Torjäger Janik Michel sicherte mit seinem 13. Saisontor den Punktgewinn. Göppingen bleibt mit 28 Punkten zwar Dritter, hat aber bereits zehn Zähler Rückstand auf die Kickers. Holzhausen ist Vierter, dahinter folgt nach dem 4:1 in Offenburg der punktgleiche FSV Bietigheim-Bissingen (25). "Wir konnten unsere gute Verfassung bestätigen", meinte FSV-Co-Trainer Mario Klotz.

Freiburger FC

Die Breisgauer kommen besser in Schwung, feierten einen 2:1-Sieg beim SSV Reutlingen, der damit auch im Nichtabstiegskampf steckt. SSV-Trainer Albert Lennerth vermisste die Durchschlagskraft in der Offensive, FFC-Trainer Benjamin Pfahler machte seiner Elf "ein großes Kompliment". Vier Punkte fehlen dem FFC nun noch zum Tabellenvorletzten aus Offenburg. Am Sonntag kam aus Südbaden-Sicht dann der 1. FC Rielasingen/Arlen zu einem 1:1 gegen den FC Nöttingen. An der Talwiese traf Nathan Malonga für die Rielasinger.