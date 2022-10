1 Ladehemmung: Ibrahima Diakité (rechts) – hier gegen den Großaspacher Luca Wöhrle – hat seit dem 21. September nicht mehr getroffen. Foto: Eibner, Baur

Während der FC 08 Villingen den Schwenninger Wild Wings nacheifern will, fiebern die Stuttgarter Kickers und die SG Sonnenhof Großaspach dem großem Oberliga-Hit am Freitagabend unter Flutlicht entgegen. Das war der 14. Spieltag in der Oberliga.















Link kopiert

"Vielleicht ist dies ja ein gutes Omen", hat 08-Trainer Marcel Yahyaijan natürlich mitbekommen, dass die Wild Wings am Sonntag mit einem 5:1-Sieg ausgerechnet bei DEL-Finanzkrösus München nach sieben Spielen endlich wieder einen Dreier einfuhren.

FC 08 Villingen

Auch die Villinger warten nach dem 0:2 bei Aufstiegsaspirant Großaspach nun seit sieben Partien auf einen Sieg. Dies liegt vor allem daran, dass der Sturm der Nullachter in den vergangenen Wochen oft nur ein laues Lüftchen war. Ganze zwei Treffer haben die Nullachter in den vergangenen sechs Spielen erzielt. Kein Wunder, dass Marcel Yahyaijan in dieser Woche in den vier Einheiten bis zum "richtungsweisenden" Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Ravensburg viel probieren will. Spielen würden gegen den FVR die Spieler, von denen er sich auch in Sachen Körperlichkeit eine Belebung des Offensivspiels erhofft. "Namen spielen da keine Rolle. Die Karten werden neu gemischt, kreative Lösungen sind denkbar", stellt der 30-Jährige auch mit Blick auf die Formtiefs von Ibrahima Diakité, der seit dem 21. September (2:2 gegen Holzhausen) auf seinen siebten Saisontreffer wartet, oder Maxime Foulon an vorderster Front klar. Eine Option für einen Startelfeinsatz sei auf jeden Fall Tevfik Ceylan, der es als Neuner nach seiner Einwechslung in der "WIRmachenDRUCK Arena" gut gemacht hätte.

FV Ravensburg

Für den kommenden Gegner der Nulllachter war das jüngste Ergebnis – 2:2 beim SV Oberachern – nebensächlich. Viel wichtiger war am Sonntag die Nachricht, dass es Torwart Kevin Kraus wieder etwas besser geht. Der Goalie war nach einem Luftduell unglücklich gefallen, musste per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Kraus habe ein Schleudertrauma und eine Gehirnerschütterung erlitten.

Stuttgarter Kickers

4150 Zuschauer bei der 5:0-Gala der Stuttgarter Kickers im Derby gegen den SSV Reutlingen im Gazi-Stadion, 312 Besucher beim 2:0 der SG Sonnenhof gegen den FC 08 Villingen in der WIRmachenDRUCK Arena – in Sachen Fans trennen die Aufstiegsaspiranten Welten. In der Tabelle sind es aber nur drei Punkte. Und diese könnte die SG Sonnenhof Großaspach am kommenden Freitagabend (19 Uhr) aufholen. Dann steht das Gipfeltreffen zwischen dem "Dorfklub" und den Kickers auf dem Plan. "Das ist eine gewachsene und eingespielte Mannschaft, die vor der Runde noch einmal qualitativ verstärkt wurde", sind für SG-Trainer "Laki" Sbonias die Blauen aber der klare Meisterschaftsfavorit. "Dass unsere Mannschaft das so cool und seriös durchzieht, spricht für die Klasse der Jungs. Auch die Gier, nicht aufzuhören, immer weiterzumachen, war beeindruckend", sieht Kickers-Coach Mustafa Ünal seine Elf für das Spitzenspiel in Großaspach gerüstet. "Für mich sind die Kickers am Freitag der klare Favorit. Wenn die Stuttgarter bei den allerdings sehr defensivstarken Großaspachern gewinnen, haben sie schon sechs Punkte Vorsprung auf die SG. Dies wäre dann bereits eine Vorentscheidung in Sachen Titelkampf", meint Marcel Yahyaijan.

FC Holzhausen

Während der FC 08 Villingen also seit sieben Spielen auf einen Dreier wartet, beendete der FC Holzhausen bei der 6:3-Offensivparty gegen den 1. FC Rielasingen/Arlen nach sechs Partien ohne Sieg eine Negativserie. "Wir haben zu Beginn nicht gut verteidigt, kamen nach dem Rückstand aber toll zurück", lobte FCH-Trainer Pascal Reinhardt. Dagegen ärgerte sich der Rielasinger Coach Michael Schilling: "Nach dem Wechsel wollten wir richtig Gas geben und wurden mit dem vierten Tor kalt erwischt." 410 Zuschauer bekamen also für ihr Geld einiges zu sehen.

Schwarzes Wochenende für Südbaden

Nicht nur der FC 08 ließ am Wochenende Federn, auch für den Offenburger FV (0:5 in Nöttingen), den Freiburger FC (0:4 gegen Göppingen) und eben Rielasingen war nichts zu holen. Die Bietigheimer aus Württemberg kamen zudem gegen Neckarsulm nicht über ein 2:2 hinaus. "Nach einem sehr hitzigen Spiel müssen wir an diesem Tag mit dem 2:2 zufrieden sein", sagte FSV-Coach Mario Klotz. Bei den Neckarsulmern wurde das Trainerteam mit Ampelkarten übrigens auf die Tribüne geschickt.