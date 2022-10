1 So sah es am Samstag in der MS Technologie-Arena aus: Jubelnde Spieler des SV Oberachern, ein enttäuschter 08 um Torwart Dennis Klose. Foto: Marc Eich

Während die schwierige Situation des FC 08 Villingen an den Stammtischen und in den sozialen Medien weiter ein heiß diskutiertes Thema ist, kann nur noch ein Team den Stuttgarter Kickers folgen. Das war der 13. Oberliga-Spieltag, an dem 26 Tore fielen.















"Es ist interessant, dass sich so viele Menschen für den FC 08 interessieren, wenn es einmal nicht so läuft", sagt 08-Coach Marcel Yahyaijan am Montag. Es sei aber nicht so, dass er jetzt stundenlang Kommentare auf den verschiedenen Plattformen durchforstet. "Aber natürlich bekommt man den einen oder anderen Kommentar mit", so der A-Lizenzinhaber.

Wie die Villinger Verantwortlichen ist übrigens nicht nur Bernhard Fritschi davon überzeugt, dass die Friedengrund-Kicker zusammen mit dem 30-jährigen Trainer die Wende schaffen. "Marcel Yahyaijan ist ein klasse Trainer und wird mit dem Team gemeinsam die Kurve kriegen", schreibt Fritschi auf der 08-Facebook-Seite.

FC 08 Villingen

Um nach sechs Spielen ohne Dreier wieder in die Erfolgsspur zu kommen, will Marcel Yahyaijan auch in den Trainingseinheiten neue Reize setzen. "Wir werden einige Routinen brechen", ist der 08-Übungsleiter auch gespannt auf ein internes Testspiel am Mittwoch. Große Reden werde er in dieser Woche nicht schwingen. "Entscheidend ist die Leistung auf dem Platz", hofft Yahyaijan am Samstag in Großaspach auf eine Reaktion des Teams. Dann sollten auch Spielführer Dragan Ovuka und Georgios Pintidis wieder einsatzbereit sein.

Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers festigten mit einem 1:0-Sieg im Spitzenspiel beim 1. Göppinger SV die Tabellenführung. "Das war ein ganz heißer Fight, die zweite Halbzeit war von unserer Seite etwas zäh, doch die Jungs haben sich die drei Punkte verdient", sagte Kickers-Sportdirektor Marc Stein. Vor 3300 Zuschauern hatte Kickers-Torjäger Kevin Dicklhuber in der 14. Minute mit seinem achten Saisontreffer das Derby entschieden. Der Göppinger Coach Gianni Coveli ärgerte sich: "Wir haben das 0:1 sehr gut weggesteckt, sind marschiert bis zum Schluss und hätten ein Unentschieden verdient gehabt." Die Kickers fiebern nun dem DFB-Pokal-Kracher gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag (18 Uhr) entgegen. Das Gazi-Stadion ist mit 10 000 Zuschauern natürlich ausverkauft. "Wir haben uns dieses Highlight hart erarbeitet, jetzt dürfen wir diese Belohnung genießen", sagt Stein.

SG Sonnenhof Großaspach

Der Regionalliga-Absteiger, nächster Gegner des FC 08 Villingen am kommenden Samstag (14 Uhr), ist nach dem 1:0-Sieg beim SSV Reutlingen der einzige echte Verfolger der Kickers. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf die Blauen, der Dritte aus Göppingen liegt bereits acht Zähler hinter den Degerlochern. "Resümiert würde ich sagen – die erste Halbzeit geht an Reutlingen, die zweite Hälfte klar an uns. Wir waren am Ende dann das glücklichere Team mit dem entscheidenden Treffer", bilanzierte SG-Trainer Evangelos Sbonias. Auf Reutlinger Seite kassierte Vladan Djermanovic kurz vor dem Ende den roten Karton.

FC Holzhausen

Wie der FC 08 Villingen wartet der FC Holzhausen nach der 1:4-Klatsche beim Offenburger FV seit sechs Spielen auf einen Dreier. "Wir müssen aufpassen, der Abstand zur Abstiegszone ist kleiner geworden", weiß FCH-Coach Pascal Reinhardt, dass der fünfte Platz derzeit kein sicheres Ufer bedeutet. "Wir haben trotz des frühen Rückstandes die Ordnung behalten und mit sicherem Passspiel agiert", freute sich dagegen OFV-Trainer Sascha Ruf über die Punkte zehn, elf und zwölf.

FSV Bietigheim-Bissingen

Bereits 21 Zähler hat der FSV Bietigheim-Bissingen nach dem 3:1 im FSV-Duell in Hollenbach auf der Habenseite. "Wir waren durchgehend das spielbestimmende Team, haben uns letztlich mit einem 3:1-Auswärtssieg belohnen können", war der Bietigheimer Co-Trainer Mario Klotz zufrieden. Das Team des Ex-Villingers verbesserte sich auf den sechsten Platz.

Freiburger FC

Im 13. Versuch hat es endlich geklappt! Der Freiburger FC feierte am Sonntag mit einem 1:0 im Südbaden-Derby auf der Rielasinger Talwiese den ersten Saisonsieg. Marco Anlicker ließ die Breisgauer in der 76. Minute mit seinem Treffer jubeln. FFC-Trainer Benjamin Pfahler freute sich: "Wir sind ungemein erleichtert, dass wir uns mit drei Punkten belohnt haben."