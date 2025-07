Oberliga: Los geht es am Freitagabend (19 Uhr) mit dem Heimspiel von Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen gegen Ex-Zweitligist SSV Reutlingen.

Am Samstag stehen zum Beispiel die Heimspiele des 1. Göppinger SV gegen den FV Ravensburg und von Titelfavorit VfR Aalen gegen Aufsteiger FC Denzlingen im Blickpunkt. Am Sonntag kommt es zum Aufsteigerduell zwischen dem Türkischen SV Singen und Türkspor Neckarsulm.

Die Aufsteiger

Türkspor Neckarsulm (Meister WFV), der Karlsruher SC II (Meister Baden), der FC Denzlingen (Meister Verbandsliga Südbaden) und der Türkische SV Singen (Südbaden-Vizemeister), der sich über die Relegation sein Oberliga-Ticket buchte, sicherten sich den Aufstieg.

Die Absteiger

Der FC 08 Villingen und der 1. Göppinger SV – zusammen auch in die Regionalliga Südwest – aufgestiegen – mussten wieder runter.

Neben den Regionalliga-Absteigern zählen vor allem der VfR Aalen und der VfR Mannheim zu den Meisterschaftsmitfavoriten.

Start und Ende

Die 18 Mannschaften beenden die Hinrunde am 14./15. November. Auch der 18. und 19. Spieltag (29., 30. November) gehen noch im Jahr 2025 über die Bühne. Der FC 08 beendet das Fußballjahr 2025 am 29. November in Essingen.

Am 21. Februar geht es weiter – für Villingen in Neckarsulm. Die Saison wird am 30. Mai 2026 beendet. Für die Nullachter steht dann das brisante Spiel bei der „Filiale“ Türk. SV Singen an.

Die ewige Tabelle

In der ewigen Oberliga-Tabelle seit 1979 belegt der FC 08 den sechsten Rang. Das Gesamttableau führt der SV Sandhausen vor dem SSV Reutlingen an.