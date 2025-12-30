Oberliga BW: SSV Reutlingen holt Redzepagic-Vorgänger Thomas Herbst

Der langjährige Nagolder Trainer Armin Redzepagic war im November beim 1. CfR Pforzheim an die Stelle von Thomas Herbst getreten. Der geht nun zum SSV Reutlingen.
Im November verkündete Thomas Herbst sein vorzeitiges Trainer-Aus beim Fußball-Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Den wollte er ohnehin am Saisonende verlassen, doch nach der 1:2-Niederlage gegen den FSV Hollenbach vollzog der 38-Jährige diesen Schritt umgehend. Sein Nachfolger in Pforzheim wurde Armin Redzepagic. Der langjährige Trainer des VfL Nagold, der aus Calw-Stammheim stammt, ist beim 1. CfR bis Ende Mai an der Seitenlinie, ehe im Sommer wie geplant Dirk Rohde als neuer Coach übernimmt.