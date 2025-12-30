Oberliga BW: SSV Reutlingen holt Redzepagic-Vorgänger Thomas Herbst

Der langjährige Nagolder Trainer Armin Redzepagic war im November beim 1. CfR Pforzheim an die Stelle von Thomas Herbst getreten. Der geht nun zum SSV Reutlingen.

Im November verkündete Thomas Herbst sein vorzeitiges Trainer-Aus beim Fußball-Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Den wollte er ohnehin am Saisonende verlassen, doch nach der 1:2-Niederlage gegen den FSV Hollenbach vollzog der 38-Jährige diesen Schritt umgehend. Sein Nachfolger in Pforzheim wurde Armin Redzepagic. Der langjährige Trainer des VfL Nagold, der aus Calw-Stammheim stammt, ist beim 1. CfR bis Ende Mai an der Seitenlinie, ehe im Sommer wie geplant Dirk Rohde als neuer Coach übernimmt.

Herbst kennt die Liga Nun hat auch Thomas Herbst einen neuen Verein gefunden – und das ebenfalls in der Oberliga Baden-Württemberg: Der SSV Reutlingen verkündete zu Beginn der Woche die Verpflichtung des ehemaligen Pforzheimer Trainers. „Thomas kennt die Liga, er kennt die Anforderungen und er hat bewiesen, dass er auch in schwierigen Phasen arbeiten und Ergebnisse erzielen kann. Das war für uns in der aktuellen Situation entscheidend“, sagt SSV-Sportvorstand Christian Grießer.

Thomas Herbst selbst meint: „Die ehrliche Analyse der Situation und die Perspektive dieses Vereins haben mich überzeugt, diese Aufgabe jetzt zu übernehmen. Im ersten Schritt geht es darum, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern und zugleich die Grundlage für kommende sportliche Schritte zu legen.“

Schnelles Wiedersehen

Zum Wiedersehen mit dem 1.CfR Pforzeim, der in seinem ersten und bislang einzigen Spiel unter Armin Redzepagic einen Punkt (2:2) beim Türkischen SV Singen holte, kommt es gleich im ersten Punktspiel nach der Winterpause: Am 21. Februar kommt der SSV Reutlingen ins Pforzheimer Stadion im Brötzinger Tal.