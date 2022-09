1 Pascal Schoch erzielte in der 79. Minute den Anschlusstreffer – leider blieb es bei diesem einen Tor für Holzhausen. Foto: Wagner

Nach zuletzt sechs Siegen in Folge hat der FC Holzhausen in Ravensburg verloren. Das Spiel stand am Ende aber auf Messers Schneide.















Link kopiert

Jetzt hat es den FC Holzhausen wieder einmal erwischt. Nach dem 0:4-Start gegen die Stuttgarter Kickers hatte es für den Neuling in der Oberliga Baden-Württemberg zuletzt sechs Siege in Folge gegeben. In Ravensburg stand am Ende eine knappe 1:2-Niederlage).

Erste Halbzeit

Mit einigen Änderungen starten die Holzhausener in Ravensburg. Mit Henning Schwenk im Tor, Domenico Mosca, Fabio Pfeifhofer, Heiko Belser Antonio Carlos Konz stehen gleich fünf neue Leute in der Anfangself. Das tut der Spielfreude der "25 Freunde" (Holzhausens Trainer Pascal Reinhardt) keinen Abbruch. Und so hat Domenico Mosca nach einer Ecke die Möglichkeit, den FCH wieder auf die Siegerstraße zu bringen, doch der Ball verpasst knapp sein Ziel. Auch in der Folge zieht der FC Holzhausen sein druckvolles Spiel durch, und Pascal Schoch prüft Ravensburgs Keeper Haris Mesic. Der hat mit dem zu zentral angelegten Schuss jedoch kein Problem. Und weil auch Torjäger Janik Michel seinen Meister in Mesic findet, nutzt dem FCH sein Chancenplus nicht viel. Im Gegenteil: Der Treffer der ersten Halbzeit fällt auf der Gegenseite. Die Abwehr der Reinhardt-Truppe kann eine Ravensburger Aktion nicht konsequent klären, Philipp Altmann findet Tim Lauenroth – und der trifft zum 1:0. Die Platzherren bekommen mit ihrer robusten Spielweise jetzt Oberwasser. Und die Gäste haben Glück, dass Denis Videc bei einer Ravensburger Riesenchance den Ball über das Gehäuse schießt.

Zweite Halbzeit

Nach Wiederbeginn gibt es schnell einen Freistoß aus 18 Metern für die Gastgeber. Denis Videc hält direkt drauf und trifft zum 2:0, obwohl der Ball nicht gänzlich unhaltbar scheint. Diese Tor spielt den Ravensburgern in die Karten, die sich auf die Defensive konzentrieren. Das eröffnet Holzhausen zwar viel Ballbesitz, doch die Platzherren bleiben stets aufmerksam und lassen keine größeren Gelegenheiten zu. Es dauer bis elf Minuten vor Schluss, ehe die Gäste einmal durchkommen. Fabio Pfeifhofer flankt, der Ball findet den Kopf von Pascal Schoch in elf Metern Entfernung zum To und von da den Weg in die Maschen. Anschlusstreffer – und noch 15 Minuten (inklusive Nachspielzeit), um zumindest noch einen Punkt aus dem Oberschwäbischen mitzunehmen. Der FC Holzhausen macht Druck, doch die Ravensburger Festung hält. Carlos Antonio Konz hat per Kopf noch eine letzte Gelegenheit, doch der Ball kommt zu harmlos aufs Tor. So bleibt es bei der knappen Niederlage nach sechs Erfolgen.

FV Ravensburg – FC Holzhausen 2:1 (1:0)

FV Ravensburg: Haris Mesic – Felix Höger, Moritz Jeggle, Denis Videc, Manuel Geiselhart, Philipp Altmann, Tim Lauenroth (62. Samuel Boneberger), Moritz Strauß, Jonas Schuler (90.+1 Jascha Fiesel), Gabriel Galinec (90.+5 Burhan Soyudogru), Dennis Blaser (86. Paul Strauß).

FC Holzhausen: Henning Schwenk – Domenico Mosca (81. Luca Pantel), Enrico Huss, Heiko Belser (58. Kevin Müller), Carlos Antonio Konz, Niklas Schäuffele (65. Marc Wissmann), Andrej Schlecht (89. Sven Ramic), Nils Schuon, Fabio Pfeifhofer, Pascal Schoch, Janik Michel.

Tore: 1:0 Tim Lauenroth (36.), 2:0 Denis Videc (48.), 2:1 Pascal Schoch (79.).

Schiedsrichter: Haris Kresser (Waldwimmersbach); Assistenten: Dominik Genthner, Sascha Haynes.