Wie zu erwarten war, hatten beide Trainer die „Rotationsmaschine“ in Sachen Personal angeworfen: SG-Trainer Pascal Reinhardt, der mit seiner Mannschaft weiterhin ungeschlagen bleiben wollte, hatte seine Startelf gegenüber dem 2:0-Erfolg gegen den VfR Aalen auf fünf Positionen verändert.

TSG-Trainer Isik rotiert kräftig

Balingens Trainer Murat Isik setzte sogar auf einen fast kompletten „Rundumschlag“: Mit Jonas Fritschi fand sich nur noch ein Akteuer in der Startelf, der auch in der Vorwoche beim 2:1 gegen den FSV Hollenbach in der Anfangsformation gestanden. Dafür fanden sich gleich sieben Akteure unter den ersten Elf, die in der Vorwoche in der U23 zum Einsatz gekommen waren.

Großaspach gelingt Blitzstart

Die Partie begann denkbar schlecht für die Gäste; denn bereits nach 16 Sekunden hieß es 1:0 für Großaspach, nachdem TSG-Torhüter Louis Potye den Ball nicht festhalten konnte, und Marko Pilic den Ball ins eigene Netz abgefälscht hatte. Nur vier Minuten später rappelte es erneut: Nach einer Flanke stand SG-Torjäger Fabian Eisele am langen Pfosten goldrichtig und köpfte mit seinem 32. Saisontreffer zum 2:0 für die Hausherren ein. Die Gastgeber agierten auch in der Folge mit aggressivem Pressing, setzen die junge Balinger Mannschaft unter Druck und erspielten sich weitere gute Gelegenheiten.

Balingen verkürzt auf 1:2

Aber die Gäste steckten nicht auf und kamen gleich mit ihrer ersten Torchance nach einer schönen Ballstaffette über Noah Haller und Enses Isik zum 1:2-Anschlusstreffer von Noah Neff (18.). Der Treffer gab den Gästen Auftrieb, fortan agierte die TSG etwas bissiger und stand in der Defensive, als zu Beginn der Partie. Das Isik-Team kam nun auch seinerseits zu Chancen: Ein Schuss aus der Distanz von Noah Haller wurde von der Großaspacher Abwehr noch zur Ecke geklärt (30.). In der Schlussphase der ersten Hälfte legten die Hausherren noch einmal etwas zu und drängten auf den dritten Treffer; es blieb aber beim 2:1 zur Halbzeit.

Pilic setzt erste Duftmarke

Die erste Duftmarke in der zweiten Hälfte setzte Balingen: Marco Pilic zwang mit seinem Abschluss SG-Torhüter Maximilian Reule zu einer Glanzparade (48.).

Großaspach lässt es noch vier Mal krachen

Doch nur drei Minuten später klingelte es auf der anderen Seite: Mike Huras stellte auf 3:1 für den „Dorfklub“ (51.).Auch die zweite gute Gelegenheit der TSG ging auf das Konto von Pilic; aber wiederum blieb Keeper Reule der Sieger. Doch spätestens als Eisele mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend auf 4:1 (73.) erhöhte, war der Drops gelutscht. Aber die Gastgeber hatten noch nicht genug; Leon Schürer erzielte den nächsten Treffer zum 5:1 (81.). Damit aber nicht genug; in der Nachspielzeit schlug Eisele zum dritten Mal zu und bescherte der SG, wie schon im Hinspiel, einen 6:1-Erfolg.

Stenogramm

Großaspach – Balingen 6:1 (2:1).

SG Sonnenhof Großaspach: Reule; Celiktas (60. Mistl), Tasdelen, Huras (70. Schürer), Landwehr, Eisele, Nuraj, Gesell (79. Lettieri), Stoppel, Gashi, Kretschmar.

TSG Balingen: Potye; Schaber, Schmidt, Neff, Isik (76. Sarikaya), Inan, Haller, Schneider (70. Braun), Fritschi, Zenner, Pilic.

Tore: 1:0 Pilic (1./Eigentor), 2:0 Eisele (5.), 2:1 Neff (18.), 3:1 Huras (51.), 4:1 Eisele (73.), 5:1 Schürer (81.), 6:1 Eisele (90.+1).

Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach).