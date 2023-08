Das neue Villinger Interimsduo - bestehend aus Sportvorstand Denis Stogiannidis und Co-Trainer Alois Ribeiro - erlebt einen aufregenden Nachmittag auf der Trainerbank. Am Ende setzt sich die favorisierte SG Sonnenhof Großaspach mit 4:2 gegen den FC 08 Villingen durch. Es ist die erste Niederlage für die Nullachter in dieser noch jungen Spielzeit.

Es war das Duell der beiden bisher verlustpunkfreien Mannschaften der Oberliga Baden-Württemberg. Die Favoritenrolle hatte aber ganz klar die SG Sonnenhof Großaspach inne. Die Zuschauer peitschten den "Dorfklub", der von Pascal Reinhardt trainiert wird, nach vorne. Der FC 08 Villingen hielt gut dagegen, es war ein unterhaltsames Spitzenspiel am vierten Spieltag.

Taktik und Personal

Der FC 08 musste auf die Rot-gesperrten Tevfik Ceylan und Frederick Bruno verzichten. Zudem stand Matthias Stüber nicht in der Startelf. Mokhtar Boulachab, Leon Albrecht und Nico Rodewald durften von Beginn an ran. Bei den Gastgebern gab es verletzungsbedingt nur einen Wechsel. Für Mittelfeldmann Marius Kunde, der sich einen Bänderriss zugezogen hatte, rückte der 18-jährige Lukas Stoppel in die Startaufstellung.

Die erste Halbzeit

Das Spitzenspiel begann mit vielen kleinen Fouls in der Anfangsphase. Die SG Sonnenhof Großaspach versuchte gleich die Initiative zu übernehmen. Ein Foul am linken Strafraumeck ahndete der Unparteiische Jonathan Woldai mit einem Elfmeterpfiff zu Gunsten der Gastgeber in der 11. Minute. Der fällige Strafstoß wurde von Großaspachs Kapitän Volkan Celiktas zur frühen 1:0-Führung verwandelt. In der Folge machte die Mannschaft von Ex-Holzhausen Trainer Pascal Reinhardt weiter Druck. Der FC 08 hatte aber seinerseits immer wieder gute Aktionen, so in der 19. Minute als eine Flanke von Ergi Alihoxha den Kopf von Nico Rodewald fand. Es war die erste Villinger Torchance, der Ball ging knapp über den Kasten.

In der 26. Minute war der FC 08 nahe am Ausgleich. Stoßstürmer Marcel Sökler kam zum Abschluß, scheiterte aber an einer Glanzparade von Dorfklub-Keeper Maximilian Reule. Nur sieben Minuten später war es erneut Marcel Sökler, der einen Kopfball an den Pfosten setzte. Die Partie wurde nun immer offener. Doch kurz vor der Pause folgte der Nackenschlag. Großaspachs Routinier Dominik Salz erzielte das 2:0. Zunächst parierte Villingens Keeper Dennis Klose, doch der 36-jährige Salz profitiere von zwei Abprallern, ehe er im dritten Anlauf den Ball eiskalt einnetzte.

Die zweite Halbzeit

Nach dem einsetzenden Regen ging es in der zweiten Halbzeit gut los. Ein Tor wollte für den FC 08 aber zunächst nicht fallen. In der 64. Minute fiel dann doch der Anschlusstreffer. Marcel Sökler verbuchte den Assist. Abdouile Mboob traf ins Schwarze. Es war der dritte Saisontreffer des jungen gambisch-schwedischen Stürmers des FC 08. Kurz darauf zeigte der Unparteiische aber wieder auf den Elfmeterpunkt. Es hatte ein Handspiel im Villinger Strafraum gegeben. Jonas Busam hatte sich in einen Schuss geworfen und den Ball an die Hand bekommen. Die Entscheidung des Schiedsrichters war bitter aber auch nachvollziehbar für die Villinger Trainerbank. Dominik Salz ließ sich die Chance auf seinen zweiten Treffer des Spiels nicht nehmen und netzte in der 70. Minute aus elf Metern zum vorentscheidenden 3:1 für Großaspach ein.

Nur wenige Sekunden später stand es plötzlich 4:1, wieder hieß der Torschütze Dominik Salz. Direkt im Anschluss an den Anstoß gab es die Balleroberung der Gastgeber, es folgte ein langer Ball auf Salz, der setzte sich durch.

In der 80. Minute sorgte ein Freistoß von Mokhtar Boulachab noch einmal für Gefahr. Sein Schuss aus 16 Metern ging jedoch knapp drüber. Ein weiterer Freistoß von Neven Ivancic fand mit Jonas Busam in der 84. Minute per Kopf einen Abnehmer. Der FC 08 konnte nochmals auf 2:4 verkürzen. Kurz vor dem Schlusspfiff durfte sich FC 08-Keeper Dennis Klose nochmals auszeichnen. Am Ende blieb es aber bei diesem Ergebnis und der FC 08 verließ in dieser Saison zum ersten Mal das Spielfeld ohne Punktgewinn.

Das Fazit

In einem guten Oberliga-Spiel, bei dem es phasenweise sehr körperlich zuging, hatte der Favorit die Nase vorn. Die Gegentore fielen für den FC 08 zu psychologisch schwierigen Zeitpunkten. Trotz ordentlicher Leistung hatte der FC 08 in keiner Phase die Aussicht die Punkte aus Großaspach zu entführen. Die Leistung - vor allem in der zweiten Halbzeit - sollte dem FC 08-Anhang jedoch Mut machen für die nächsten Spiele. Für Pascal Reinhardt und die SG Sonnenhof Großaspach geht die Serie an ungeschlagenen Spielen weiter, während der FC 08 bereits am Mittwoch im Heimspiel gegen den FC Nöttingen wieder punkten kann.

Die Statistik

SG Sonnenhof Großaspach: Reule - Celiktas, Mistl, Salz (87. Engel), Rahn, Tasdelen (80. Ender), Mohr (87. Manduzio), Mbem-Som Nyamsi (74. Landwehr), Nuraj, Frölich, Stoppel (79. Dautaj).

FC 08 Villingen: Klose - Krieger (63. Yilmaz), Busam, Rodewald (77. Ivancic), Zölle, Pintidis, Albrecht, Alihoxha (77. Cristilli) , Boulachab, Mboob, Sökler.

Tore: 1:0 Volkan Celiktas (11./Foulelfmeter), 2:0 Dominik Salz (44.), 2:1 Abdouile Mboob (64.), 3:1 Dominik Salz (70./Handelfmeter), 4:1 Dominik Salz (71.), 4:2 Jonas Busam (84.).

Gelbe Karten: Anthony Mbem-Som Nyamsi (SG/40.), Enrico Krieger (FCV/50.), Volkan Celiktas (SG/53.), Ergi Alihoxha (FCV/65.), Jonas Busam (FCV/72).

Schiedsrichter: Johathan Woldai, Nico John und Andreas Wieczorek.