Es war das Top-Duell des Tabellendritten mit dem Tabellenzweiten der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Favorit war auf dem Papier nicht auszumachen. Das gastgebende Team von Trainer Zlatko Baskic hatte in den ersten fünf Spielen nur ein Gegentor kassiert und sollte ungeschlagen bleiben. Villingen war mit vier Siegen aus fünf Spielen angereist.

Taktik und Personal

Der FC 08 musste in Gmünd weiter auf den Rot-gesperrten Tevfik Ceylan verzichten. Frederick Bruno stand hingegen nach seiner Sperre wieder in der Startelf, genauso wie Matthias Stüber. Mokhtar Boulachab durfte auch von Beginn an ran. Bei den Gastgebern fehlten im Vergleich zum 1:1 in Essingen am Mittwoch drei Akteure. Tim Grupp, Miladin Fililpovic und Kelecti Nkem standen nicht im Kader. Dafür spielten Nico Molinari, Valerio Avigliano und Fabian Kianpour von Beginn an auf dem grünen Rasen.

Die erste Halbzeit

Der FC 08 Villingen begann gut. Nach einer frühen Balleroberung in der 10. Minute vertändelte Abdoulie Mboob den Ball im Strafraum. Nur 60 Sekunden darauf fand ein Freistoß von Mokthar Boulachab den Kopf von Frederick Bruno. Der Ball ging knapp einen Meter über den Gmünder Kasten. Die Gastgeber hielten kämperisch dagegen. Doch der FC 08 drückte weiter. Einen Schuss aus 20 Metern von Georgios Pindtidis konnte Kapitän Yannick Ellermann im Tor der Gastgeber entschärfen und auch die gute Gelegenheit von Abdoulie Mboob - nach Vorlage von Pintidis - in der 15. Minute machte er zunichte.

Erst nach 25 Minuten hatte die Normannia ihre erste Halbchance. Nach der obligatorischen Trinkpause waren die Gmünder plötzlich im Villinger Strafraum. Die FC 08-Defensive bekam den Ball nicht weg. Der Pfiff der Unparteiischen ertönte nach einem Villinger Foulspiel. Elfmeter für die Normannia! Alexander Aschauer nahm sich den Ball und verwandelte. Zu diesem Zeitpunkt kam die Führung mehr als überaschend. Danach war das Spiel zerfahren und es ging mit der knappen Führung der Gastgeber in die Kabine.

Die zweite Halbzeit

Mit einem Doppelwechsel ging der FC 08 in die zweite Hälfte. Doch die Gastgeber waren nun deutlich präsenter und zielstrebiger. In der 56. Minute hätte Mavin Gnaase das 2:0 für die Normannia machen können. Nach einer Stunde kamen die Villinger aber zurück und erzielten durch Ergi Alihoxha den 1:1-Ausgleich. Es ging nun hin und her. In der 67. Minute hatte Gmünd eine Doppelchance. Doch Keeper Dennis Klose im Villinger Tor parierte zweimal glänzend. Der dritte Nachschuss ging weit vorbei.

Die Partie war nun völlig offen. In der 70. Minute hätte Joker Samet Yilmaz die Nullachter in Führung bringen können. Doch kurz darauf traf Fabian Kianpour für die Gastgeber zum 2:1. Es war ein Abwehrfehler nach einer Ecke. Der Gmünder Stürmer musste den Ball aus acht Metern nur noch einschieben. Kurz darauf hätte es 3:1 stehen können, doch Matthias Stüber rettete in höchster Not auf der Linie.

Dem FC 08 blieb noch die Schlussviertelstunde. Die Gäste drückten auf den Ausgleich und kamen zu einigen Ecken. In der 86. Minute hätte die Normannia aber den Deckel drauf machen können, doch FC 08-Keeper Dennis Klose klärte zur Ecke, die im Anschluss nichts einbrachte. In der 90. Minute sprang noch einmal ein Freistoß in bester Position, 17 Meter vom Tor entfernt, heraus. Doch der Ball ging in die Mauer. Die dreiminütige Nachspielzeit brachte nochmal eine Ecke für den FC 08. Der Ball wurde von Ergi Alihoxha in die Mitte gebracht, doch auch diese Chance verpuffte. So blieben die drei Punkte beim 1. FC Normannia Gmünd.

Das Fazit

Nach starker Anfangsphase gerieten die Nullachter in Rückstand. Das 1:0 gab den Gastgebern Wind auf ihre Segel und bis zum 1:1 dominierten sie in der Folge die Partie. Danach war die Top-Begegnung völlig offen. Die Entscheidung fiel in der 72. Minute. Fabian Kianpour, der in der Schlussphase Gelb-Rot sehen sollte, drückte den Ball über die Linie. Die Situation wäre aber im Vorfeld zu verteidigen gewesen. Danach warfen die Villinger alles in die Waagschale, ohne am Ende mit einem Punkt belohnt zu werden. Aufgrund der hochkarätigen Chancen für die Gastgeber geht die 1:2-Niederlage aber in Ordnung.

Die Statistik

1. FC Normannia Gmünd: Ellermann - Caliskan, Aschauer, Gnaase, L. Molinari, Rössler, N. Molinari (84. Sanchez Riu Diaz), Selitaj (90. Kurz), Lekaj (86. Kasper), Avigliano, Kianpour.

FC 08 Villingen: Klose - Krieger, Bruno, Stüber (81. Ivancic), Zölle - Pintidis (77. Rodewald), Busam (66. Cristilli), Alihoxha, Boulachab (46. Yilmaz) - Mboob (46. Albrecht), Sökler.

Tore: 1:0 Alexander Aschauer (39./Foulelfmeter), 1:1 Ergi Alihoxha (59.), 2:1 Fabian Kianpour (72.).

Gelbe Karten: Melih Caliskan (28./Gmünd), Fabian Kianpour (43./Gmünd), Leon Albrecht (56./FC 08), Alexander Aschauer (79./Gmünd).

Gelb-Rote Karte: Fabian Kianpour (89./Gmünd).

Schiedsrichter: Adem Muliqi - Sonja Reßler, Linus Pascher.