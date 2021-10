1 Der FC 08 Villingen blickt nach vorne. Foto: Eibner

Der FC 08 Villingen kämpft in der Oberliga Baden-Württemberg um den Anschluss an die Tabellenspitze. Jetzt geht es im Nachholspiel zum SSV Reutlingen. Doch die Trauben im Stadion an der Kreuzeiche hängen hoch.















Der SSV Reutlingen hat coronabedingt bislang nur zwölf Spiele absolviert. Vier Siege, drei Unentschieden bei fünf Niederlagen bedeuten aktuell Platz 15. Nun kommt es zum spannenden Kräftemessen mit dem aktuellen Tabellenachten aus Villingen.

Die Mannschaft von Trainer Marcel Yahyaijan will sich peux a peux in der Tabelle wieder nach oben arbeiten. Wir sind nahe am Geschehen. Unser Reporter ist live vor Ort und hofft auf eine attraktive Partie und viele Tore.

Anpfiff ist um 19 Uhr. Hier geht es zu unserem Liveticker: