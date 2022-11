1 Holzhausen um Kapitän Marc Wissmann (links) kämpfte vergebens mit aller Kraft gegen Reutlingen. Foto: Wagner

Im Heimspiel gegen den SSV Reutlingen ging der FC Holzhausen leer aus. Eine Szene erhitzte allerdings die Gemüter.















Am Ende stand bei Holzhausen die Null, bei Reutlingen die Eins. Ein einziges Tor von Tom Patrick Schiffel entschied die Begegnung, wodurch die schlecht gestarteten Gäste die Abstiegsplätze verlassen konnten, während für Holzhausen nach dem Pokalknaller gegen die TSG Balingen der Abstand nach vorne zwar wuchs, aber das Polster nach unten immer noch ordentlich aussieht.

Erste Halbzeit

Die Gastgeber begannen ohne den angeschlagenen Janik Michel und mussten ganz ohne den erkrankten Kevin Müller auskommen. Die Zuschauer waren zahlreich gekommen – offiziell waren es 730 –, sie mussten aber lange auf Höhepunkte warten. Die gesamte erste Spielhälfte passierte nicht viel, auch wenn die Gastgeber Feldvorteile besaßen und am Ende mit einem Torschussverhältnis von 6:0 in die Pause gingen. Gefährlich war es nur ein einziges Mal in den 45 Minuten geworden, als nach gut einer halben Stunde Fabio Pfeifhofer nach einem Niklas-Schäuffele-Pass allein vor dem Kasten von Enrico Alejandro Piu aufgetaucht war, aber ausrutschte. Kurz vor dem Wechsel war Kevin Fritz nach einem langen Ball auf der Hut, das war es dann nach schwachen 45 Minuten. Eine Nullnummer zur Pause also.

Zweite Halbzeit

Der zweite Abschnitt begann mit einer Chance für Oliver Grathwol, doch der Winkel wurde zu spitz. In der 54. Minute fiel die Reutlinger Führung. Oliver Grathwol wurde zentral beim Versuch des Aufbauspiels gefoult, das sah der Schiedsrichter allerdings anders, ließ weiterspielen, und Tom Patrick Schiffel erzielte alleine aufs Tor zusteuernd das 0:1. Grathwol musste nach dieser Szene verletzt ausgewechselt werden. In der Folgezeit ließ SSV-Stürmer Kuengienda eine Riesengelegenheit aus sechs Metern ungenützt. Auch auf der anderen Seite wurde es gefährlich, als Fabio Pfeifhofer mit der Hacke vollenden wollte, was aber nicht ganz zum gewünschten Erfolg führte. Holzhausens Coach Patrick Reinhardt brachte nach einer guten Stunde den leicht angeschlagenen Toptorjäger Janik Michel, und der hätte fast wieder zum Ausgleich getroffen, doch er chippte den Ball in der Nachspielzeit über den Kasten. So blieb es beim knappen Erfolg des SSV – mit dem leichten Gschmäckle, dass dem Führungstreffer ein nicht geahndetes Foulspiel vorausgegangen war.

FC Holzhausen – SV Reutlingen 0:1

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Enrico Huss, Marc Wissmann (82. Tim Göttler), Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Heiko Belser, Niklas Schäuffele (75. Domenico Mosca), Oliver Grathwol (55. Julian Oberle), Andrej Schlecht (61. Janik Michel), Carlos Antonio Konz, Nils Schuon.

SSV Reutlingen: Enrico Alejandro Piu – Nils Staiger, Yannick Mario Sagert, Pierre Eiberger (80. Kevin Founes), Samuel Mayer, Tom Patrick Schiffel, Muhamed Sanyang (87. Andreas Schilowez), Florian Krajinovic, Luca Meixner, Luca Lennerth (46. Toni Terell Suddoth), Onesi Kuengienda (90.+1 Jan-Christian Beifuß).

Tor: 0:1 Tom Patrick Schiffel (84.)

Schiedsrichter: Jochen Rottner (Bietigheim); Assistenren: Valentino Paris, Markus Portener.

Zuschauer: 730.