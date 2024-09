Oberliga A-Junioren: TuS Ergenzingen schlägt sich wacker gegen den starken VfR Aalen

1 Robin Lee Pfohl (in Grün) erzielt für den VfR Aalen das erste Tor im Spiel. Foto: Andreas Wagner

Die A-Junioren des TuS Ergenzingen verlor am ersten Spieltag der Oberliga gegen den VfR Aalen. Für die Mannschaft von Alexander Schreiner, Stefan Fuchs und Waldemar Erdlei war es das erste Spiel in dieser Spielklasse.









TuS Ergenzingen – VfR Aalen 1:3 (0:1). Die Oberliga der A-Junioren startete am vergangenen Sonntag für die Mannschaft des Trios Schreiner, Fuchs und Erdlei los. Neuland für die jungen Ergenzinger und das merkte man im Spielverlauf. Direkt zu Beginn der Partie war Aalen klar die bessere Mannschaft. Sie hatten mehr Ballbesitz und eroberten die verlorenen Bälle sofort wieder zurück. Sie drückten die Ergenzinger in ihre eigene Hälfte, es fehlte jedoch der entscheidende Pass in Richtung Tor.