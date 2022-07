1 Im Februar testete der FC Holzhausen – auf dem Bild Kevin Müller – gegen die Stuttgarter Kickers. Nun wird das erste Oberliga-Spiel gegen die Kickers in Holzhausen stattfinden. Foto: Wagner

Auf den Holzhausen wartet eine anspruchsvolle Saison in der Oberliga Baden-Württemberg. Neben Gegner wie die Stuttgarter Kickers, SSV Reutlingen 05 oder auch Absteiger SG Sonnenhof Großaspach warten 14 weitere Mannschaften.















Stuttgarter Kickers

Der Kultverein ist Auftaktgegner des FC Holzhausen. Am 6. August kommen die Kickers ins Panoramstadion. Eine harte Nuss zum Start in die Oberliga-Saison. Die Mannschaft von Mustafa Ünal wurde zuletzt Zweiter und scheiterte dann in der Aufstiegsrunde. Im Mai wurde das Team WFV-Pokalsieger. In der Wintervorbereitung hatte Holzhausen gegen die Kickers getestet. Die Teams trennten sich 1:1. Freuen kann man sich schon jetzt auf das Rückspiel im November im Gazi-Stadion.