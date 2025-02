Oberleitungsschaden auf der Murgtalbahn: Züge zwischen Freudenstadt und Karlsruhe rollen wieder

1 Der Zugverkehr auf der Murgtalbahn hat sich wieder normalisiert. (Archivbild) Foto: AVG

Der Oberleitungsschaden am Rastatter Bahnhof ist behoben. Seit den frühen Morgenstunden können die Züge der Murgtalbahn wieder ohne Probleme bis nach Karlsruhe durchfahren. Die Untersuchungen, wie es zu dem Oberleitungsschaden gekommen ist, dauern noch an.









Gute Nachrichten für Bahnreisende: Nachdem ein Oberleitungsschaden am Bahnhof Rastatt am Dienstag für Chaos auf der Murgtalbahn gesorgt hatte, hat sich der Zugverkehr auf der Strecke mittlerweile normalisiert. Das bestätigt ein Bahnsprecher am Mittwochmorgen auf Anfrage unserer Redaktion.