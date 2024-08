Oberkollbach: Technischer Defekt als Ursache?: Deshalb brennt’s am häufigsten

1 Am Montagnachmittag war die Feuerwehr mit rund 90 Einsatzkräften gefordert. Foto: Wolfgang Krokauer

Bei dem Grund für den Brand des Mehrfamilienhauses in Oberkollbach am Montag wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Davon ist bei Bränden immer wieder die Rede. Doch steht das wirklich ganz oben auf der Liste der häufigsten Ursachen? Wir haben bei Kreisbrandmeister Dirk Patzelt nachgefragt.









Drei Familien mit zwölf Personen haben am Montag ihr Dach über dem Kopf verloren. Durch den Brand des Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße in Oberkollbach ist ein Schaden in Höhe von rund einer halben Million Euro entstanden. Das Feuer brach in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des viergeschossigen Hauses aus. Der Brand breitete sich schnell in Richtung des Dachstuhles aus, berichtete die Polizei.