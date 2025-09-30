Oberkochen im Ostalbkreis: Bus schiebt zwei Autos übereinander
Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer. (Symbolbild) Foto: Jason Tschepljakow/dpa/Jason Tschepljakow

Bei einem Unfall an einem Kreisverkehr hat ein Bus zwei Autos übereinander geschoben. Die gestapelten Autos wurden hinter einem zweiten Bus eingeklemmt. Drei Menschen wurden verletzt.

Bei einem Unfall in Oberkochen im Ostalbkreis sind zwei Autos zwischen zwei Bussen eingeklemmt und drei Menschen verletzt worden. An einem Kreisverkehr sei ein Bus auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren und habe dieses Auto auf einen vorausfahrenden Wagen geschoben, teilte die Polizei mit. Beide übereinander gestapelten Autos wurden dann auf einen davor fahrenden zweiten Bus geschoben.

 

Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Der Fahrer des Kleinwagens blieb unverletzt, die beiden Busfahrer sowie die Fahrerin des anderen Autos kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Fahrgäste befanden sich in keinem der beiden Busse. Es entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro.

 