Oberkochen im Ostalbkreis: Bus schiebt zwei Autos übereinander

1 Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer. (Symbolbild) Foto: Jason Tschepljakow/dpa/Jason Tschepljakow Bei einem Unfall an einem Kreisverkehr hat ein Bus zwei Autos übereinander geschoben. Die gestapelten Autos wurden hinter einem zweiten Bus eingeklemmt. Drei Menschen wurden verletzt.







Bei einem Unfall in Oberkochen im Ostalbkreis sind zwei Autos zwischen zwei Bussen eingeklemmt und drei Menschen verletzt worden. An einem Kreisverkehr sei ein Bus auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren und habe dieses Auto auf einen vorausfahrenden Wagen geschoben, teilte die Polizei mit. Beide übereinander gestapelten Autos wurden dann auf einen davor fahrenden zweiten Bus geschoben.