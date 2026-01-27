Oberkircher Autozulieferer: Warum die Mitarbeiter von PWO auf Gehalt verzichten

Der Oberkircher Standort des Automobilzulieferers PWO wird 2026 voraussichtlich Verlust machen.Die Beschäftigten verzichten daher auf Gehalt – und die Firma auf Kündigungen.
Insgesamt elf Standorte hat der Automobilzulieferer PWO weltweit – zehn davon im Ausland. Diese zehn wachsen nach Angaben des Unternehmens „weiterhin profitabel“. Ausnahme bleibt damit das Stammwerk in Oberkirch, an dem mehr als 900 der insgesamt rund 3200 Mitarbeiter beschäftigt sind. 2026 macht der Standort PWO-Angaben zufolge voraussichtlich Verlust.