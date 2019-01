Oberkirch Südwesten bekommt erste Erdbeerkönigin: Wahl im April

Oberkirch - Baden-Württemberg bekommt erstmals eine eigene Erdbeerkönigin: Die erste Erdbeerhoheit im Südwesten werde am 5. April in Oberkirch im Ortenaukreis gewählt, teilten die Organisatoren zum Start des Bewerbungsverfahrens am Mittwoch mit. Bewerben könnten sich bis zum 22. März junge Frauen aus Baden-Württemberg, die aus der Landwirtschaft stammten und sich im Obstbau auskennen.