Oberkirch Drogen-Lieferservice aufgeflogen

Bereits im Mai letztes Jahr konnte eine Gruppe Verdächtiger aus dem Raum Oberkirch ermittelt werden, die mit größeren Mengen Marihuana einen schwunghaften Handel betrieben haben sollen. Einer der mutmaßlichen Täter befindet sich seither in Haft, die Hauptverhandlung wird am 4. Februar vor dem Landgericht Offenburg beginnen. Damals konnten über 4,5 Kilogramm der Droge sowie kleinere Mengen Kokain sichergestellt werden. Da sich aus diesen Ermittlungen Hinweise auf weitere mutmaßliche Dealer ergaben, ließen die Ermittler der Kriminalpolizei nicht locker und identifizierten weitere Tatverdächtige, welche sich in Oberkirch dem Handel mit harten Drogen verschrieben haben sollen.

Einer dieser Tatverdächtigen, ein 35-jähriger Mann, betrieb nach außen hin einen Schnell-Imbiss. Zugleich soll er Zuhause in einer Drogenküche selbst Betäubungsmittel zubereitet haben. Die Drogen habe er dann im Rahmen des Lieferdienstes seines Imbisses in Warmhalteboxen und Pizzakartons an seine Abnehmer ausgeliefert. Die gemeinsamen Recherchen der Ermittler der Kripo und der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch gipfelten Mitte Dezember in den Durchsuchungen mehrerer Wohnungen sowie des Schnellimbisses und letztlich auch in der Festnahme des 35-Jährigen.

Im Zuge der Durchsuchungen konnten neben einem vierstelligen Geldbetrag auch größere Mengen Amphetamin sowie Grundsubstanzen für die Zubereitung von Drogen aufgefunden werden. Dem Mittdreißiger wird nun unter anderem vorgeworfen, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Das Amtsgericht Offenburg folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und hat gegen den Verdächtigen Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und befindet sich in Untersuchungshaft.