2:0 gewann die SGM Gosheim/Wehingen gegen Nusplingen/Obernheim das Finale im Vorjahr: Der A-Ligist tritt also als Titelverteidiger bei der diesjährigen Auflage des Oberhohenbergpokals an und ist sogar mit zwei Mannschaften am Start.

Den Auftakt machen am Freitag um 18 Uhr der SV Dotternhausen und der SV Deilingen. Anschließend spielt Schörzingen/Zepfenhan gegen Gosheim/Wehingen II. Diese vier Teams bilden die Gruppe A. In Gruppe B sind die Zweitvertretung aus Schörzingen/Zepfenhan sowie Gosheim/Wehingen, Obernheim/Nusplingen und die TG Schömberg. Auch am Samstag finden zwei Gruppenspiele (ab 18 Uhr) an, ehe der Sonntag ab 9 Uhr mit den restlichen Gruppenpartien und der K.o.-Runde vollgepackt ist. Das Finale steigt laut Plan um 16.30 Uhr.

Guter Auftakt

Bei der TGS hat nun Jan Dehner an der Seitenlinie das Sagen. Die ersten beiden Testspiele liefen recht vielversprechend. Beim SV Hirrlingen gab es ein 1:1 und gegen den FV Bisingen einen 2:1-Sieg. Nils Arnold markierte einen Doppelpack. „Wir hatten eine gute Trainingswoche mit hoher Teilnehmerzahl. Es waren für uns gute Gegner. Wir mussten erstmal schauen, wo wir stehen und noch Verbesserungspotenzial haben“, so Dehner.

Er ergänzt: „Wir sind noch in der Findungsphase, ich will aber möglichst viele Erkenntnisse ziehen. Sechs Wochen sind keine so lange Vorbereitungszeit, wenn man einige Dinge anders machen möchte. Die erste Woche stimmt mich zuversichtlich.“ Am Wochenende kann sich die Mannschaft dann erstmals auf eigenem Platz präsentieren.