Oberes Wiesental: Landwirte sind für das Offenhalten von Flächen wichtig

Höfe in Tunau und Häg-Ehrsberg haben gezeigt, dass Wirtschaftlichkeit und biologische Vielfalt kein Widerspruch sind. Das RP hat sie ausgezeichnet.
Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) hat beim Wettbewerb „Höfe für biologische Vielfalt“ neun landwirtschaftliche Betriebe aus den Landkreisen Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und dem Stadtkreis Freiburg ausgezeichnet. Regierungsvizepräsident Klemens Ficht hat die Preise am Dienstag im Kurhaus Schluchsee übergeben: „Diese Betriebe zeigen vorbildlich, dass es gelingen kann, biologische Vielfalt zu fördern und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten.“ Nach der ersten erfolgreichen Runde in den Jahren 2020, 2021 und 2022 startete der