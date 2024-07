Oberes Schlichemtal: Biegt der GVV eventuell falsch ab?

1 Die Nachtspeicheröfen im GVV-Gebäude in der Schömberger Schillerstraße sind veraltet. Über das neue Heizsystem wurde in der jüngsten Verbandsversammlung noch einmal diskutiert. Foto: Archiv/Visel

Damit, dass das Verwaltungsgebäude des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal künftig unabhängig vom benachbarten Schulzentrum beheizt werden wird, sind nicht alle Verbandsmitglieder einverstanden. Erneut wurde diskutiert.









Eigentlich war doch schon alles beschlossen: In der Verbandsversammlung am 11. April einigten sich die Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal (GVV), dass das Verbandsgebäude in der Schömberger Schillerstraße 29 künftig über eine Sole-Wärmepumpe beheizt wird – und das unabhängig vom benachbarten Schulzentrum.