Oberer Brühl und Rössle in VS: Antrittsbesuch auf Großbaustellen

Die Umnutzung des Rössle, die Konversion des Oberen Brühls in ein Verwaltungszentrum und Wohngebiet in VS: Regierungspräsident Carsten Gabbert brachte gute Nachrichten mit.
Ohne Fördermittel von Bund und Land wären die Großvorhaben in Villingen-Schwenningen nicht zu stemmen. Schon gar nicht in einer Situation, in der viele Kommunen wirtschaftlich unter Druck geraten. Beim ersten Besuch bei der Stadt Villingen-Schwenningen informierte sich der Freiburger Regierungspräsident Carsten Gabbert über bedeutende Vorhaben im Oberzentrum.