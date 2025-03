Schwenninger Wild Wings Daryl Boyle über seine Zukunft, seinen Stolz und den Spaß in Schwenningen

Der großartige Verteidiger möchte sich daheim in Kanada in Ruhe Gedanken machen, wie es für ihn weitergeht. Ein Trainerjob würde ihm zusagen. Warum er sportlich mit den Wild Wings in den vergangenen zwei Jahren und privat mit seiner Familie in Schwenningen so viel Spaß hatte.