Oberer Brühl in Villingen: 12,5 Millionen Euro für die neue Kita – dafür braucht es Geld einer anderen Kita

Oberer Brühl in Villingen

1 Im ehemaligen Unteroffiziersgebäude (rechts) soll die neue Kita im Quartier Oberer Brühl in Villingen entstehen. Foto: Marc Eich

Mehr als 100 Kinder sollen zukünftig in der neuen Kita im Oberen Brühl betreut werden. Der hierfür geplante Umbau wird aber deutlich teurer. Das benötigte Geld kommt aus Pfaffenweiler – hier ist der Kita-Ausbau gestrichen worden.









Das ehemalige Unteroffiziersgebäude an der Kirnacherstraße wird zur Villinger Kita „Oberer Brühl“ umgebaut. Das kostet die Verwaltung allerdings eine ganze Stange Geld. Bislang sind für den umfassenden Umbau des zweigeschossigen Wirtschaftsgebäudes in eine achtgruppige Kindertagesstätte in städtischer Trägerschaft fast zehn Millionen Euro veranschlagt worden.