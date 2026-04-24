Oberbürgermeisterwahl in Freiburg: Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag eines gescheiterten Bewerbers ab

Ein Bewerber hat es nicht geschafft, für die Kandidatur zur OB-Wahl in Freiburg 250 Unterstützerunterschriften zu sammeln. Sein Eilantrag gegen wurde nun abgelehnt.
Acht Kandidaten, eine Kandidatin, so sieht am Sonntag der Wahlzettel bei der OB-Wahl in Freiburg aus. Obwohl ursprünglich noch zwei weitere Kandidatinnen und zwei weitere Kandidaten Bewerbungen abgegeben hatten. Eine der möglichen Bewerberinnen hatte ihre Bewerbung noch vor Ende der Bewerbungsfrist aus gesundheitlichen Gründen zurückgenommen. Und bei den drei anderen, deren Namen nicht auf dem Wahlzettel stehen, hatten die 250 notwendigen Unterstützerunterschriften gefehlt.