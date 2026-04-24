Oberbürgermeisterwahl in Freiburg: Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag eines gescheiterten Bewerbers ab

Ein Bewerber hat es nicht geschafft, für die Kandidatur zur OB-Wahl in Freiburg 250 Unterstützerunterschriften zu sammeln. Sein Eilantrag gegen wurde nun abgelehnt.

Acht Kandidaten, eine Kandidatin, so sieht am Sonntag der Wahlzettel bei der OB-Wahl in Freiburg aus. Obwohl ursprünglich noch zwei weitere Kandidatinnen und zwei weitere Kandidaten Bewerbungen abgegeben hatten. Eine der möglichen Bewerberinnen hatte ihre Bewerbung noch vor Ende der Bewerbungsfrist aus gesundheitlichen Gründen zurückgenommen. Und bei den drei anderen, deren Namen nicht auf dem Wahlzettel stehen, hatten die 250 notwendigen Unterstützerunterschriften gefehlt.

Einer dieser möglichen Kandidaten wollte dies aber nicht hinnehmen, wie sich nun zeigt: Der Mann wollte sich per Eilantrag beim Verwaltungsgericht auf die Kandidatenliste setzen lassen. Er scheiterte nun aber damit, wie das Gericht am Freitag entschieden hat.

Falsche Angaben bei den Unterstützern

Die Wahl könne daher wie geplant am Sonntag stattfinden, so Gerichtssprecherin Lisa Körner. Man habe keinen Fehler seitens des Wahlausschusses der Stadt bei der Ablehnung des Bewerbers festgestellt.

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Von den Unterschriften, die der Mann vorgelegt habe, seien nur 234 voraussichtlich gültig gewesen, weshalb das Quorum von 250 Unterstützern nicht erreicht worden sei. Bei einem Teil der vorgelegten Unterschriften seien falsche Angaben bezüglich der Wohnanschrift der Unterstützer nachweisbar gewesen, weshalb diese ungültig gewesen seien. Bei 12 der abgelehnten Unterschriften sei das Datum nicht richtig angegeben gewesen.

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Selbst wenn man diese kleineren Fehler ignoriert und die Stimmen zu den 234 gültigen Unterschriften des Bewerbers hinzugefügt hätte, wäre die 250er-Hürde nicht erreicht worden.