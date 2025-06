Valerie Schult bringt sich als erste Gegenkandidatin in Stellung

Oberbürgermeisterwahl in Freiburg

1 Der Wahlkampf in Freiburg nimmt langsam fahrt auf. it Valerie Schult ist die erste Gegenkandidatin aus der Deckung gekommen. Foto: Schult Valerie Tabea Schult will 2026 Oberbürgermeisterin in Freiburg werden. Sie hat sich als erste Gegenkandidatin von Amtsinhaber Martin Horn ins Rennen gebracht.







Die Oberbürgermeisterwahl in Freiburg steht im kommenden Jahr an. Dass Amtsinhaber Martin Horn (parteilos) wieder antritt, ist unlängst bekannt. Nun aber kommt eine erste Gegenkandidatin aus der Deckung: Valerie Tabea Schult (34) ist Politologin ohne Parteibuch. Und sie treibt vor allem das Thema Wohnraum in der Schwarzwaldmetropole um.