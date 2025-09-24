Oberbürgermeisterwahl in Freiburg: Handirk von Ungern-Sternberg sagt der CDU ab

1 Handirk von Ungern-Sternberg wird nicht um den Posten als Freiburger Oberbürgermeister kandidieren. Foto: Stefanie Salzer-Deckert Der 39-Jährige Handirk von Ungern-Sternberg verzichtet auf eine Kandidatur bei der Freiburger OB-Wahl und wird nicht gegen Martin Horn antreten







Der Name der Familie von Ungern-Sternberg hat in der Freiburger Stadtpolitik einen guten Klang: Der ehemalige südbadische Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg (CDU) war vor seiner Zeit als Vertreter der Landesregierung im Freiburger Rathaus als Baubürgermeister ein hoch angesehener Mann. Ältere Freiburger erinnern sich zudem daran, dass der heute 83-Jährige vor mehr als 40 Jahren beinahe den Sprung an die Rathausspitze geschafft hätte. Ungerns Ehefrau Birgit war vor rund zwei Jahrzehnten ebenfalls als CDU-Stadträtin in der Freiburger Kommunalpolitik aktiv.