Oberbürgermeisterwahl in Freiburg: Diese Tools helfen den Wählern bei der Entscheidungsfindung

Für die Oberbürgermeisterwahl am 26. April bekommen die 175 000 Wahlberechtigten neben den klassischen Kandidatenvorstellungen auch Hilfe von drei Online-Tools
Bei der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl am 26. April haben die rund 175 000 wahlberechtigten Freiburger die Qual der Wahl. Neun Kandidaten kämpfen um den Posten an der Rathausspitze. Ähnlich wie bei Bundes- und Landtagswahlen gibt es auch für die bevorstehende Wahl in Freiburg digitale Helfer, die den Wählern ‚ geben sollen. Dabei können mit drei verschiedenen Tools die Meinungen der Kandidaten mit den eigenen verglichen werden. Sie sollen so bei der Wahlentscheidung helfen. Eine direkte Wahlempfehlung ist damit nicht verbunden.