Oberbürgermeisterwahl in Freiburg: Auf diese Themen will Ex-Stadtrat Florian Braune den Fokus legen

Der parteilose Freiburger Zivilrechtler Florian Braune will Oberbürgermeister von Freiburg werden.
Die offizielle Bewerbungsfrist für das Amt des Oberbürgermeisters in Freiburg hat noch nicht begonnen, doch es haben sich bereits acht Kandidaten in Stellung gebracht. Auch der Jurist und ehemalige Stadtrat der Liste „Junges Freiburg“ Florian Braune (48) aus dem Freiburger Stadtteil St. Georgen hat seine Kandidatur angekündigt. Er ist gut vernetzt in der Stadt, war aber jahrelang nicht aktiv in der Kommunalpolitik. Das soll sich nun ändern.