Oberbergklinik in Hornberg: Schrittmacher fürs Gehirn im Fokus

1 Die Oberbergklinik in Hornberg Foto: Kern

Die Oberberg-Fachklinik in Hornberg arbeitet mit der Uni Freiburg zusammen. In dieser Woche findet ein internationales Symposium in Freiburg statt, bei dem es um die „Deep Brain Stimulation“ (DBS) geht, mit der Zwangsstörungen behandelt werden.









Link kopiert



Hirnschrittmacher wurden bisher unter anderem bei Parkinson und dem Tourette-Syndrom eingesetzt. Aber auch bei Zwangsstörungen können sie helfen. Andreas Wahl-Kordon, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Ärztlicher Direktor der Oberberg-Fachklinik Schwarzwald in Hornberg, hat unserer Redaktion einen kleinen Einblick gegeben. „Einer meiner Schwerpunkte liegt in der Forschung zu Zwangsstörungen“, so Wahl-Kordon. Er veranschaulicht diese Störung am Thema Ordnung und Psyche. Ordnung könne einem Menschen helfen, das eigene, innere Chaos zu strukturieren. Und sie könne helfen, vom inneren Chaos abzulenken und eine Richtschnur geben. Ein perfekt strukturierter Tagesablauf könne einem Menschen Stabilität geben, die er im Inneren nicht hat. „Doch das innere Chaos oder die Betrübtheit bleibt“, so Wahl-Kordon, das Problem wird verschoben. Das gebe es auch bei gesunden Menschen.