1 Die Polizei hat am Freitagmorgen das Areal rund um den Fundort der Leiche im Kehler Hafen nochmals unter die Lupe genommen. Foto: Stache

Die Obduktion der am Dienstag auf einem Firmengelände im Kehler Hafengebiet gefundenen Frau hat offenbar nicht die erhofften Ergebnisse geliefert. Die Kriminalpolizei hat nun eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und sucht Zeugen.









Die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams fand am Donnerstag in Freiburg statt. „Hierbei konnte die Frau noch nicht zweifelsfrei identifiziert sowie die genaue Todesursache geklärt werden“, teilt die Polizei am Freitag mit.