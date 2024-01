Obduktion der drei Toten: Was nach dem Familiendrama in Pfaffenweiler noch zu klären ist

Was nach dem Familiendrama in Pfaffenweiler noch zu klären ist

1 Menschen haben am Zaun des Einfamilienhauses in Pfaffenweiler, in dem am Freitag drei Leichen gefunden wurden, Blumen angebracht. Foto: Marc Eich

Die Ermittlungen nach dem Familiendrama in Pfaffenweiler laufen weiterhin. Zwar geht die Kriminalpolizei weiterhin von einem erweiterten Suizid aus, dennoch sind noch mehrere Fragen offen. Antworten erhofft man sich nach der Obduktion.









Ein unauffälliges Gesteck und Rosen, an denen eine Trauerkarte hängt, befinden sich am Zaun des Tatorts – die Bewohner in Pfaffenweiler gedenken pietätvoll den drei Menschen, die am Freitagnachmittag tot in einem Einfamilienhaus gefunden wurden. Viele Fragen sind noch offen. Auf die allerdrängendste wird es vermutlich nie eine Antwort geben.