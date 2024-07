1 Die Polizei ermittelt in den beiden Todesfällen. Foto: Gentsch

Im Lahrer Stadtteil Langenwinkel sind innerhalb von zwei Wochen zwei Leichen entdeckt worden.









Link kopiert



Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr eine leblose Person in einem Bach in der Industriestraße gemeldet.