1 Manchen Menschen bleibt praktisch keine andere Wahl, als auf der Straße zu übernachten. Aber ist das überhaupt erlaubt? Foto: Symbolfoto © Mara Louvain – stock.adobe.com

In der kalten Jahreszeit kommt es immer wieder vor, dass Obdachlose, die nicht wissen, wo sie bleiben können, an öffentliche Orten Unterschlupf suchen. Wie ist die Lage in Calw? Und welche Möglichkeiten gibt es in Sachen Unterbringung?















Calw - Es ist ein Thema, dass auch die Obdachlosen in der Hesse-Stadt betrifft – obwohl es auf den ersten Blick nicht offensichtlich scheint: der Abriss des Badischen Hofs in Calw. Dieser soll in absehbarer Zeit weichen, um dereinst Platz für den Ausgang des Calwer Tunnels zu schaffen. Nun liegt der Stadt die Abbruchgenehmigung vor.