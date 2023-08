1 In der städtischen Unterkunft in der Biermannstraße sind derzeit 39 Menschen untergebracht. Foto: Mühl

Die Lahrer SPD besuchte im Rahmen ihrer Sommertour die städtische Unterkunft in der Biermannstraße. Dort sind die jeweils zwölf Quadratmeter großen Zimmer doppelt belegt. Auch in anderen Obdachlosenheimen in Lahr ist die Situation angespannt, denn Wohnraum ist rar.









„Obdachlosigkeit ist ein latent vorhandenes Thema, das öffentlich aber nicht an vorderster Front präsent ist. Das ändert sich erst, wenn etwa ein Obachloser vorübergehend am Doler Platz Quartier bezieht.“ Der Fraktionsvorsitzende Roland Hirsch fasste den Hintergrund von Station zwei der SPD-Sommertour am Donnerstag treffend zusammen. Am konkreten Beispiel der 2013 eröffneten Unterkunft in der Biermannstraße erörterten 15 Besuchermit Vertretern der Verwaltung und Verantwortlichen der Einrichtung Themen wie die Gesamtsituation für obdachlose Menschen in der Stadt und ihre Perspektiven.