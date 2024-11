So lebt man in der Donaueschinger Obdachlosen-Unterkunft

Baarstraße in Pfohren

1 Jennifer Schau-​Schniedermeier vom Ordnungsamt der Stadt am Eingang zum Gebäude an der Baarstraße in Pfohren. Foto: Guy Simon

Welche Leute leben in der Baarstraße in Pfohren? Viele stellen sich die Betreuung ganz anders vor, als sie eigentlich ist. Jeder Mensch kann schnell den Halt unter den Füßen verlieren.









Link kopiert



Jennifer Schau-Schniedermeier von der Stadtverwaltung Donaueschingen schaut regelmäßig in der Baarstraße 18 in Pfohren nach dem Rechten. An dieser Adresse befindet sich die Obdachlosen-Unterkunft der Stadt.