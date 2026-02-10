Obdachlose in Maulburg: Neue Unterkunft am alten Ort geplant

Maulburgs alte Obdachlosenunterkunft an der Hauinger Straße wird durch einen Neubau auf dem gleichen Grundstück ersetzt. Dies hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.
Das Haus, in dem aktuell fünf wohnungslose Menschen leben, wurde im Jahr 1991 als Behelfsbau für Flüchtlinge errichtet. Das Gebäude ist inzwischen in schlechtem Zustand, außerdem ist die befristete Baugenehmigung ausgelaufen. Daher haben der Gemeinderat in seiner jüngsten Klausurtagung und der Verwaltungsausschuss über einen Neubau diskutiert.